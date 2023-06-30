Geleceğin şampiyonlarını yetiştirecekler

aha Akgül ve Rıza Kayaalp... Türk güreşinin iki dev ismi...

2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporu bırakacaklarını açıklayan ağır sıkletin yıldızları, Türk güreşine yönetici olarak hizmet etmek için ilk adımı attı.

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nde yöneticiliğe getirildi.

Akgül serbest, Kayaalp ise grekoromenden sorumlu yönetici oldu.

"Bizler ülkemiz adına güreş tarihine girecek çok büyük başarılara imza attık." diyen Rıza Kayaalp, "Sıra yönetim bölümüne geldi. Allah'ın izniyle spordaki başarılarımızı yöneticilikte de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Ağır sıkletin olimpiyat şampiyonu apoletli ismi Taha Akgül ise, "Ülkemiz adına güreş tarihine girecek çok büyük başarılara imza attık." diye konuştu.

32 yaşındaki güreşçi sözlerini, "Bu başarılar bizden sonra ne zaman yakalanır bilmek zor. Ama gelecek neslin, kardeşlerimizin her konuda yanlarında olacağımızdan kimse şüphe etmesin." şeklinde tamamladı.