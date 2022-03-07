Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya'nın Developres Rzeszow takımıyla mücadele edecek.
RCWS Podpromie Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmenin galibi adını yarı finale yazdıracak.
Eşleşmede ikinci maç 16 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Organizasyonun yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
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