Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Yasemin Can'dan Serradilla Kros Yarışması'nda birincilik
[Fotoğraf: Türkiye Atletizm Federasyonu]
Milli atlet Yasemin Can, İspanya'daki 2021-22 Dünya Atletizm Kros Turu'nun son yarışı olan Serradilla Kros Yarışması'nda ilk sırada tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre 25 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli atlet, parkuru 27:24'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi.
Son metrelerde farkı kapatan Kenyalı rakibi Eva Cherono'ya foto finişte üstünlük sağlayan Yasemin, yarışın galibi olmayı bildi.
Etiyopyalı Likina Ayel ise 28:15 ile üçüncü sırada finişi gördü.
Etiketler: Atletizm
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