Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes, Bitci Baskonia takımına konuk olacak
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla karşılaşacak. Yarın oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Anadolu Efes, İspanya'nın Bitci Baskonia takımına konuk oluyor.
Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 754. maçı
Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.
Etiketler: Anadolu Efes THY
Son Haberler
- 10:32
- 10:33
- 10:09
- 10:05
- 10:02
Sıradaki Haber
Meksika'daki taraftar kavgasında 26 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz