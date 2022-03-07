Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna’yla yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Bursa
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