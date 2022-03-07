Volkswagen Arena'da oynanacak Darüşşafaka-Tofaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan TOFAŞ, lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında grubun açılış maçında TOFAŞ, evinde Darüşşafaka'yı 91-81 mağlup etmişti.