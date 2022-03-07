Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu J Grubu'nda Darüşşafaka, bir diğer Türk temsilcisi TOFAŞ'ı konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak Darüşşafaka-Tofaş maçı saat 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan TOFAŞ, lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında grubun açılış maçında TOFAŞ, evinde Darüşşafaka'yı 91-81 mağlup etmişti.
Etiketler: Basketbol
Son Haberler
- 11:12
- 11:03
- 10:54
- 10:51
- 10:47
Sıradaki Haber
Milli atlet Yasemin Can'dan Serradilla Kros Yarışması'nda birincilik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz