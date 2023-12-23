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Spor
İHA 23.12.2023 17:00

Kadıköy'de 13.5 milyarlık derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 13.5 milyar TL.

Kadıköy'de 13.5 milyarlık derbi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

Transfermarkt'ın verilerine göre Galatasaray kadrosunda yer alan futbolcuların 222 milyon euroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe kadrosundaki futbolcuların değeri ise 195 milyon euro ve ikinci sırada bulunuyor.

Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 13.5 milyar TL.

Sahanın en değerli oyuncusu Sacha Boey olacak

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey 22 milyon euroluk değeriyle sahanın en değerli oyuncusu olacak. Boey, Süper Lig'de de piyasa değeri en yüksek futbolcu olarak yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Tete'nin ise 20'şer milyon euro değeri bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski, 20 milyon euro ile takımın en değerli iki futbolcusu konumunda.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Cengiz Ünder'in de 16 milyon euro piyasa değeri var.

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