Kaan Ayhan: Almanya'daki atmosferi milli takımı ile de görmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım Salı günü Cardiff'te EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da kampa giren Ay-Yıldızlılar, basına açık ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Milli futbolcu Kaan Ayhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

EURO 2024'e katılma başarısı gösterdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Kaan Ayhan, "Öncelikle turnuvaya katıldığımız için hepimiz çok mutluyuz. Takım olarak biraz rahatladık ama biz yine de Galler maçına şu hedef ile gitmek istiyoruz. Milli takım tarihinde ilk defa lider olarak turnuvaya katılmak istiyoruz. Turnuvada şansımızı arttıracak diye düşünüyoruz. Bir yandan rahatladık ama oraya kazanmak için gideceğiz. Elimizden geldiği kadar hem performans olarak, yeni hoca geldi o da 3 puan kadar önemli. Neleri çalıştığımızı, neleri öğrendiğimizi göstermek istiyoruz. 3 puanla dönmek istiyoruz. Bunun için iyi hazırlanıp, güzel bir maç sergileyeceğiz. Ben ve bazı arkadaşlarım için Almanya maçları özel oluyor. Şu anda biz de hocanın planlarını görmedik. O yüzden bilmiyorum ama belki orada da birkaç yeni oyuncu ya da son zamanlarda az oynayan oyuncularımızı göreceğiz. Önemli bir maç. Hem Almanya hem de bizim için önemli bir test olacak. İkinci maçta ise Galler karşısında 3 puanın önemli olduğu bir maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Milli takıma fit bir şekilde geldim"

Çok fazla maç oynadıklarını belirten Kaan Ayhan, "Maçlar yoğun, aralıksız devam ediyor. Neredeyse maçtan maça gidiyoruz. Geçen gün arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Gözümüzü açtığımız zaman ya futbol sahasındayız ya da uçaktayız. Arkadaşlardan bir tanesi öyle bir espri yapmıştı. Ama bu normal. Biz burada olmak için buralarda oynamak için çalışıyoruz. Küçüklüğümüzden beri bunu hedefledik. Bir yandan şükredip, böyle bir şansı değerlendirmek istiyoruz. Belki Almanya maçında hocanın da benden çok oynayan oyunculara ara verip, dengeyi sağlamak isteyebilir. Fiziksel anlamda ben kendi adıma konuşuyorum. Şu anda çok iyi hissediyorum. Hatay maçında sonradan giydim. O yüzden diğerleri gibi yorgun gelmedim. Fit bir şekilde geldim. O yüzden yüzde 100'ümü verebilirim." şeklinde konuştu.

" Almanya'daki atmosferi milli takım ile de görmek istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadıkları karşılaşmada Türk taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını, aynı atmosferi milli takımla da yaşamak istediklerini ifade eden Kaan Ayhan, "Galatasaray'da Münih'te oynadığımız maçta test edebildik. Büyük bir camiaya sahibiz. Taraftarımız bizi o maçta inanılmaz şekilde destekledi. O atmosferi Türk milli takımı ile de görmek istiyoruz hepimiz. Hiç dışardaymış gibi hissetmeyeceğimizi düşünüyorum. Son maçlarla da beraber yeni bir umut doğdu. O yüzden desteklerinin tam olacağını düşünüyorum. Turnuvaya da iyi başlayıp, çok güzel bir atmosfer oluşturup, biliyorsunuz 2008'de de Almanya'da maçlar olmuştu. Öyle bir hava oluşturup, başarılı bir turnuva geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Gerek olursa sağ bekte de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum"

Merkezde görev yaptığı zaman kendisini iyi hissettiğini söyleyen Kaan Ayhan, "Şu anda orta sahada gayet mutluyum. Stoper olsun, ön libero olsun kariyerim boyunca merkezde görev aldım. Sağ bek çok konuşuluyor. Gerek olursa orada da elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Geçen senelerde sağ bek olarak az oynadım. O yüzden 2.5 pozisyon olarak görüyorum. Takımda da çok başarılı performanslar görüyoruz sağ bekte. Oynadığım pozisyona alıştığımı düşünüyorum. Orada gayet iyiyim ve mutluyum." dedi.

"İnşallah hocamızla birlikte el ele, üstüne koyarak devam ederiz"

Teknik direktör Montella ile tanışma sürecinde olduklarını söyleyen Kaan Ayhan, İtalyan teknik adamın kendilerine birçok konuda yardımcı olduğunu söyledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz de hala tanışma sürecinin içindeyiz. O yüzden bazı şeylere bizim alışmamız gerek, bazı şeylere hocamızın alışması gerek. Ama kısa süreçte bize gösterdiği videolarla, yaptığı analizlerle saha içi idmanlarda taktik anlamda bize çok yardımcı oldu. Bu da zaten skora yansıdı. Futbolda teknik direktör ne kadar iyi olursa olsun skordan önemli bir şey yoktur. Bir yandan hoca bize çok destek oldu. Biz de skor olarak hocamızla bu atmosferi sağladık. İnşallah hocamızla birlikte el ele, üstüne koyarak devam ederiz. Daha başarılı bir milli takım oluruz."

"Ben ve bazıları arkadaşlarım doğduğumuz ülkede maç oynayıp başarılı olmak istiyoruz"

Almanya karşılaşmasının kendisi ve takımdaki bazı oyuncular için özel olduğunu da belirten Kaan Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Koronavirüs döneminde bir dostluk maçımız vardı. Orada da atmosferi pek tadamadık. Taraftar için izin alamamıştık. Önümüzdeki maçta atmosferin başka olacağını düşünüyorum. Sadece benim için değil tüm takım için bu maç önemli. Sadece rakibin Almanya olması değil aynı zamanda güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oynuyoruz. Bunun motivasyonu normal maçlarda da yeter. Ben ve bazı arkadaşlarım doğduğumuz ülkede maç oynayıp başarılı olmak istiyoruz."