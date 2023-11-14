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Spor
AA 14.11.2023 16:21

Alanya "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti" seçildi

Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Alanya'nın "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti" seçildiğini açıkladı.

Alanya "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti" seçildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Yücel'i ziyaret etti. Ziyarette Lupattelli, Yücel'e Alanya Akdeniz Spor Başkenti plaketi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel, yıl içinde ulusal ve uluslararası ölçekte 100'ün üzerinde spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yücel, yaklaşık bir yıllık çalışma neticesinde Alanya'nın dünya çapında çok kıymetli bir başarıya imza attığını aktardı.

"2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti unvanı Alanya'mıza hayırlı, uğurlu olsun. Bizim için büyük bir gurur kaynağı olan ödülümüzü 7 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek törende teslim alacağız."


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