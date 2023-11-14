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Spor
DHA 14.11.2023 16:01

Beşiktaş: Aboubakar son 4 maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi

Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın son maçlarda forma giyememesinin tek nedeninin sakatlık olduğunu açıkladı.

Beşiktaş: Aboubakar son 4 maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur. Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar’ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır.

Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır.

Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır. Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır.


Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

"Futbol A Takımımızın, Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vincent Aboubakar’ın Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ile ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

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