Sivasspor'dan 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivassporlu futbolculardan Yunus Emre Konak Türkiye Ümit Milli Takımı'na, Gerson Rodrigues Lüksemburg A Milli Takımı'na, Aaron Appindangoye Gabon A Milli Takımı'na, Clinton N'jie Kamerun A Milli Takımı'na ve Ahmed Musa Nijerya A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

​​​​​​​Sivasspor, milli takım daveti alan 5 futbolcuyu tebrik ederek, başarı diledi.