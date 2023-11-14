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Spor
AA 14.11.2023 15:10

Sivasspor'dan 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

EMS Yapı Sivasspor'da 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor'dan 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivassporlu futbolculardan Yunus Emre Konak Türkiye Ümit Milli Takımı'na, Gerson Rodrigues Lüksemburg A Milli Takımı'na, Aaron Appindangoye Gabon A Milli Takımı'na, Clinton N'jie Kamerun A Milli Takımı'na ve Ahmed Musa Nijerya A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

​​​​​​​Sivasspor, milli takım daveti alan 5 futbolcuyu tebrik ederek, başarı diledi.


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