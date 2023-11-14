Sivasspor'dan 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivassporlu futbolculardan Yunus Emre Konak Türkiye Ümit Milli Takımı'na, Gerson Rodrigues Lüksemburg A Milli Takımı'na, Aaron Appindangoye Gabon A Milli Takımı'na, Clinton N'jie Kamerun A Milli Takımı'na ve Ahmed Musa Nijerya A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
Sivasspor, milli takım daveti alan 5 futbolcuyu tebrik ederek, başarı diledi.
EMS Yapı Sivasspor'umuzda 5 futbolcumuz ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) November 14, 2023
Yunus Emre Konak | Türkiye Ümit Milli Takım
Gerson Rodrigues | Lüksemburg A Milli Takım
Aaron Appindangoye | Gabon A Milli Takım
Clinton N'Jie | Kamerun A Milli Takım
Ahmed Musa |… pic.twitter.com/4uHWNUfo6l