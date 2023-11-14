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Spor
AA 14.11.2023 14:00

Bayern Münih genç yetenek Irankunda'yı transfer etti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı.

Bayern Münih genç yetenek Irankunda'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3,4 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.

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