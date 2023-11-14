Burak Yılmaz: İçten içe keşke gelmeseydim diyorum

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrasında teknik sorumlu olarak takımın başına geçen Burak Yılmaz, Milliyet Gazetesi'nde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta görevinden ayrılan Yılmaz, duayen gazeteci Atilla Gökçe'ye ses getiren bir röportaj verdi. Burak Yılmaz, takımın içinde önemli problemler olduğuna dikkat çekti.

38 yaşındaki futbol adamı, "İçten içe keşke gelmeseydim diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım." dedi.

"Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağını istedi"

Yılmaz, Aboubakar’ın son günlerdeki hastalık ve sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı maçlar ile alakalı konuştı.

"Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."

Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın ile Şenol Güneş’in kendisine antrenörlük kariyeri için bir kapı açtığını ve buna teşekkür borçlu olduğu hatırlattı.

"Şenol hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım."

Burak Yılmaz, ligde Bitexen Antalyaspor maçında Eric Bailly’i devre arasında oyundan almasıyla alakalı konuya değind.

"Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum."