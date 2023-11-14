Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 14.11.2023 13:40

Burak Yılmaz: İçten içe keşke gelmeseydim diyorum

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in istifası sonrasında teknik sorumlu olarak takımın başına geçen Yılmaz, "İçten içe keşke gelmeseydim diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz: İçten içe keşke gelmeseydim diyorum
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrasında teknik sorumlu olarak takımın başına geçen Burak Yılmaz, Milliyet Gazetesi'nde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta görevinden ayrılan Yılmaz, duayen gazeteci Atilla Gökçe'ye ses getiren bir röportaj verdi. Burak Yılmaz, takımın içinde önemli problemler olduğuna dikkat çekti.

38 yaşındaki futbol adamı, "İçten içe keşke gelmeseydim diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım." dedi.

"Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağını istedi"

Yılmaz, Aboubakar’ın son günlerdeki hastalık ve sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı maçlar ile alakalı konuştı.

"Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."

Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın ile Şenol Güneş’in kendisine antrenörlük kariyeri için bir kapı açtığını ve buna teşekkür borçlu olduğu hatırlattı.

"Şenol hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım."

Burak Yılmaz, ligde Bitexen Antalyaspor maçında Eric Bailly’i devre arasında oyundan almasıyla alakalı konuya değind.

"Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum."

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hedefi ilk olimpiyat altın madalyası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza
14:03
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
14:02
Gazze'ye yardım için gönderilen ambulanslar, Refah sınır kapısına hareket etti
13:56
Kremlin: Paşinyan'ın KGAÖ zirvesine katılmama kararı üzücü
13:56
Şifa Hastanesi'nde cesetler defnedilemiyor
13:50
İdamın kaldırıldığı Malezya'da 11 hükümlünün cezaları 30'ar yıl hapse çevrildi
İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de kötü hava koşulları insani dramı büyütüyor
İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de kötü hava koşulları insani dramı büyütüyor
FOTO FOKUS
Ağzıyla ayıya şeker yedirdi
Ağzıyla ayıya şeker yedirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ