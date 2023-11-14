Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.11.2023 12:55

Trabzonspor'un golcüsü Onuachu bir taraftara imzalı krampon hediye edecek

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bir taraftara imzalı krampon hediye edecek.

Trabzonspor'un golcüsü Onuachu bir taraftara imzalı krampon hediye edecek
[Fotograf: AA]

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un yaptığı açıklamaya göre, uygulama üzerinden armağan edilecek Onuachu’nun imzalı kramponuna, Trabzonspor Fan Token sahibi bir taraftar sahip olacak.

Kulübün Resmi Fan Token Partneri Socios.com uygulamasını indirip, dünyanın birçok farklı ülkesinden Trabzonspor’un bazı kararlarına katılarak oy kullanan Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar, bu sezonun başında Nicolas Pepe’nin forma numarasını belirlemişlerdi.

Trabzonspor'un golcüsü Onuachu bir taraftara imzalı krampon hediye edecek

Dünya genelinde 100’den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek, Trabzonspor Fan Token alan bordo mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde de geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini de geride bırakmışlardı.

Japonya’dan Arjantin’e, Nijerya’dan çok sayıda Avrupa ülkesine kadar on binlerce taraftar Socios.com uygulamasında, "Bize her yer Trabzon!" diyerek Trabzonspor Fan Token sahibi olmuştu.

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da keyifler yerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza
14:03
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
14:02
Gazze'ye yardım için gönderilen ambulanslar, Refah sınır kapısına hareket etti
13:56
Kremlin: Paşinyan'ın KGAÖ zirvesine katılmama kararı üzücü
13:56
Şifa Hastanesi'nde cesetler defnedilemiyor
13:50
İdamın kaldırıldığı Malezya'da 11 hükümlünün cezaları 30'ar yıl hapse çevrildi
İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de kötü hava koşulları insani dramı büyütüyor
İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de kötü hava koşulları insani dramı büyütüyor
FOTO FOKUS
Ağzıyla ayıya şeker yedirdi
Ağzıyla ayıya şeker yedirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ