Beşiktaş'ta Ante Rebic sevinci

Beşiktaş'ta, Ante Rebic mutluluğu yaşanıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Hırvat yıldız, şu ana kadar yedek kalması ile gündem olmuştu.

Beklenilen performansı gösteremeyen deneyimli oyuncu, son maçlarda toparlanma sinyali vermesiyle dikkat çekti.

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Bodo Glimt ve Bitexen Antalyaspor maçlarında da oyuna sonradan girmesine rağmen gol pası vermeyi başardı.

Rams Başakşehir karşılaşmasına 11'de başlayan Ante Rebic, mücadeledeki tek golün asistini yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Hırvat futbolcuyu beğendiği ve önümüzdeki karşılaşmalarda 11’de görev verecek.

Yaz transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rebic, sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanıyordu.

Hırvat futbolcu, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz yönetiminde 11’e giremezken, birçok maçta süre de bulamamıştı.

