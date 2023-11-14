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Spor
AA 14.11.2023 11:50

Onuralp Bitim'in skorer oyunuyla Windy City Bulls kazandı

Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Windy City Bulls, Indiana Mad Ants'ı 105-100 mağlup etti.

Onuralp Bitim'in skorer oyunuyla Windy City Bulls kazandı

Ligin normal sezon mücadelesinde, Indiana Pacers'ı temsil eden Indiana Mad Ants, Chicago Bulls'un takımı Windy City Bulls'u ağırladı.

City Bulls'un 5 sayı farkla kazandığı mücadeleye ilk 5'te başlayan Onuralp Bitim, 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Quenton Jackson 22 sayı ve 5 ribaunt, Chris Clemons 20 sayı ve 4 ribauntla takımın en skorerleri oldu.

Mad Ants'in en fazla sayı üreten oyuncusu ise Craig Sword (17 sayı) oldu.

Onuralp Bitim, sezon başında NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Milli oyuncu, ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya Gelişim Ligi'nde forma giyebiliyor.

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