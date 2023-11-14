Kürek branşında "engeller" aşıldı

Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili ve Para Kürek Kurulu Başkanı Hasan Murat Atay, Türkiye Kürek Federasyonu çatısı altında hayata geçirilen para kürek branşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atay, para kürek branşının oluşturulmasının uzun yıllardır konuşulduğunu belirtti.

"Çeşitli kulüplerimizde bireysel bazı çalışmaların ötesine geçemeyen para kürek, 2021 federasyon seçimlerine aday olan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte öncelikle hayata geçirmeye karar verdiğimiz bir çalışmaydı. Para kürek branşının başlaması için ciddi zorluklar olacağının farkındaydık. İlk yönetim kurulu toplantısında bu konuda görev dağılımıyla ön araştırmalar sonrası hazırlıklarımız başladı. Umduğumuzdan daha da farklı, beklenmedik zorluklar karşımıza çıktı ancak kürek sporunun ruhunda olan ekip çalışmasıyla bu engelleri teker teker çözmeye başladık. Yine de ilk Türk para kürek sporcularının güvenli bir şekilde suya inmesi iki yıla yakın sürdü."

Atay, para kürek branşının kurulmasının sağlayacağı katkılarla ilgili soruya yanıt verdi.

"Para kürek branşı, öncelikle engellerin ortadan kaldırılması, her açıdan her konuda eşitlik demektir. Bedensel veya görme engeli tüm insanların, tüm dezavantajlı sporcuların bu sporu yapabilme şansını yakalamasının yanı sıra uluslararası yarış sınıflarının çoğunda kadın-erkek sporcuların birlikte suya inmesi en önem verdiğimiz konular. Ayrıca bedensel veya görme engelin, Türk sporcularının ulusal ve uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmesine engel olmayacağını bilmek, tüm milletimize örnek nitelikte."

Hasan Murat Atay, para kürek branşı oluşturulduktan sonra yapılan çalışmalarla ilgili konuştu.

"Daha önce hiçbir tecrübemiz olmaması nedeniyle para kürek branşının hayata geçmesi için ilk önce bilgi toplamaya başladık. Hedeflerimizi belirledik ve iş birliği yapacağımız kurumlarla görüşmeye başladık. The Marmara Group ile yapılan para kürek sponsorluğu bu anlamda bize müthiş bir fırsat tanıdı. Gerçekleştirdiğimiz para kürek çalıştayının ardından öncelik para kürek sporcularımızın güvenliği olacak şekilde çalışmaya başladık. Bu spora gönül vermiş ve para küreğe gönüllü olan arkadaşlarımız ile antrenör eğitimlerine başladık. Halen devam eden bu çalışmaları, bütün bölgelerdeki antrenörlerin de faydalanabilmesi için Türkiye antrenörlük eğitiminin bünyesine aldık. Para küreğe uygun olabilecek şartlarda bir pilot tesis organize ettik ve uygun ekipman alımları gerçekleştirdik. Sporcu sağlığıyla ilgili çalışmalara da başladık. Halen uzun bir yolumuz olduğunu bilsek de sürekli gelişim için çalışıyoruz ve 5 aydır sınırlı sayıda da olsa para kürek sporcusuyla suya inebilmekteyiz. Gün geçtikçe sporcu sayımız artacak."

Atay, branşın oluşturulmasında destek olanlara teşekkürlerini iletti.

"Birinci günden itibaren sponsorumuz The Marmara Group, para kürek çalışmalarının baş mimarı oldu. Start verebilmemiz için gerekli desteği sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yine ilk günden beri her türlü desteğiyle çalışmalarımıza hız kattı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul, Haliç Su Sporları Tesisleri'ni para kürek sporuna açarak, sporcularımızın güvenle su çalışmalarına başlamasında büyük destek verdi."

İlk yarışmada gelen dördüncülük

Atay, para kürekçilerin ilk kez katıldıkları uluslararası yarışmadan güzel sonuçlarla döndüğüne işaret etti.

"Deniz Küreği Dünya Şampiyonası Beach Sprint Finalleri'nde elde ettiğimiz dünya dördüncülüğümüz var. Bir olimpik ve bir paralimpik sporcunun yarışmasına izin verilen ve PR3 sınıfı olarak adlandırılan karma tekne sınıfı mix iki çifte kategorisinde, para kürek sporcumuz Muharrem Dakın ile olimpik sporcumuz Ebru Akınal, yarışlarda dünya dördüncülüğü elde etti. Tabii ki bu kısa sürede bunu başarabilmek bizim adımıza gurur verici bir gelişme oldu."

"Daha yapmamız gereken çok iş var. Ancak tüm kürek camiasından gün geçtikçe artan destek, birlik beraberlik içindeki çalışma sayesinde her türlü zorlukla başa çıkabileceğimizin farkındayız. En büyük amacımız, ülkemizin birçok bölgesinde bedensel ve görme engelli vatandaşlarımızın kürek sporunu yapma şansını yakalaması, ulusal yarışlarımızda kalabalık sporcu katılımının sağlanması ve yakın gelecekte milli para kürek sporcularımızın uluslararası yarışlarda bayrağımızı dalgalandırması."