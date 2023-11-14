Son haftaların en formda takımı Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in en formda takımı Mondihome Kayserispor. Uzun süre transfer yasağıyla gündeme gelen sarı kırmızılılar, artık başarısıyla adından söz ettiriyor.

Kayseri temsilcisi, Çağdaş Atan'ın istifasının ardından anlaştığı Recep Uçar'la atağa kalktı. İç Anadolu ekibi, yeni teknik direktörüyle çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Mondihome Kayserispor, özellikle son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkati çekti.

Sarı kırmızılar, Süper Lig'de son 4 maçını kazanan tek takım olmayı başardı. Kayseri ekibinin çıkışı, dokuzuncu hafta Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri karşılaşmayla başladı.

Ardından Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Recep Uçar'ın öğrencileri, Güney ekibini bu sezon sahasında yenen ilk takım oldu.

Mondihome Kayserispor daha sonra evinde Corendon Alanyaspor 'a 1-0 üstünlük sağladı. İç Anadolu temsilcisi, son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek çıkışını sürdürdü.

Recep Uçar göreve başladığında 6 puanla 10'uncu sırada yer alan sarı kırmızılılar, 22 puanla 6'ncılığa yükseldi.

Kayseri ekibinin üçüncü basamaktaki Yukatel Adana Demirspor'la aynı puanı bulunuyor. Mondihome Kayserispor milli maç arasından sonra Adana ekibini ağırlayacak.