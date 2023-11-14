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Spor
TRT SPOR 14.11.2023 10:58

Arda Güler sakatlıklarla boğuşuyor

Real Madrid'e tranferi büyük yankı uyandıran Arda Güler, İspanyol devinde henüz forma şansı bulamadı. Üst üste 3. kez sakatlandığı bildirilen genç futbolcu, bu duruma isyan etti.

Arda Güler sakatlıklarla boğuşuyor
[Fotograf: Reuters]

Real Madrid'e transferi sonrası yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler, yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.

İspanyol basını, genç futbolcunun yaşadığı son sakatlığın ardından gözyaşlarını tutamadığını öne sürdü.

Basında yer alan habere göre Arda, talihsizliği için; “Yıkıldım. Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor.” ifadesini kullandı.

Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in sakatlık yaşadığını bu yüzden forma giyemediğini duyurdu.

Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ancelotti; "Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil." dedi.

Fenerbahçe’den 20 milyon euro+10 milyon euroluk bonus maddesiyle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

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