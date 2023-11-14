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Spor
AA 14.11.2023 10:38

NBA'de heyecan sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, bu sezonki 8. galibiyetine, New York Knicks'i 114-98 yenerek ulaştı.

NBA'de heyecan sürüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Celtics, özellikle ikinci yarıdaki iyi savunmasının yardımıyla konuk ettiği Knicks'i mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Konferansında ikinci sırada yer alan Celtics'te Jayson Tatum 35 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Jaylen Brown 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 21 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 14 sayı ve 7 ribaunt, Sam Hauser 12 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 5'te eşitlenen Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı ve 4 asist, Julius Randle 25 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Josh Hart 16 sayı ve 9 ribaunt, Quentin Grimes 12 sayılık performans sergiledi.

Kings zorlanmadan kazandı

Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti. Bu sezon 5. kez kazanan Kings'in başantrenörü Mike Brown, NBA kariyerinin 400. galibiyetine ulaştı.

Kings'te iki hafta süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen De'Aaron Fox 28 sayı ve 6 asist, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaunt, Domantas Sabonis 23 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Kevin Huerter 20 sayı, Malik Monk 13 sayı ve 5 ribaunt, Sasha Vezenkov 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı ve 5 asist, Caris LeVert 21 sayı, Max Strus 19 sayı ve 5 ribaunt, Evan Mobley 16 sayı ve 12 ribaunt, Darius Garland 16 sayı ve 6 asist, Jarrett Allen 12 sayı ve 9 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Boston Celtics-New York Knicks: 114-98

Toronto Raptors-Washington Wizards: 111-107

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 118-109

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 132-120

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