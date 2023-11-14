TFF yeni hakemler arıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni hakemler arıyor. Futbol kulüplerinin son haftalarda artan hakem şikayetlerinin ardından, TFF yeni bir hamle yaptı.

Federasyon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hakemler aradığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Futol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarını açıyor" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz" ifadesi de yer aldı.

Hakem kursları, "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ile "Atletik Performans Testi" olarak 3 aşamadan oluşacak.

Başarılı olan kursiyerler, aday hakem olarak kariyerlerine ilk adımı atacak.