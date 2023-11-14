Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 14.11.2023 11:06

Xabi Alonso'dan Leverkusen'e Real Madrid şartı

Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattı. Adı sık sık Real Madrid ile anılan İspanyol Teknik adam, sözleşmesine Real Madrid için özel madde koydurttu.

Xabi Alonso'dan Leverkusen'e Real Madrid şartı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Xabi Alonso, Real Madrid'in başına geçecek mi? İspanya ve Almanya'da cevabı merakla beklenen bu soru, yeni bir boyut kazandı.

Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattı. Ancak sözleşmeye eklenen bir madde, 41 yaşındaki teknik adamın gelecek planını da ortaya çıkardı.

Real Madrid'e özel serbest kalma maddesi 

Alman basınına göre Alonso, Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi ekletti.

İspanyol devi, Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek isterse bu miktarı ödemek zorunda kalacak.

Sezon sonunda Carlo Ancelotti'nin de sözleşmesinin bitecek olması, İspanyol Teknik adamın Real Madrid'in başına geçme ihtimalini güçlendiriyor.

Leverkusen'in başında 54 maça çıkan Xabi, 33 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. İspanyol hoca, 2,0 4 puan ortalaması tutturdu.

Xabi Alonso yönetiminde sezonunun namağlup iki takımından biri olan Bayer Leverkusen, topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ETİKETLER
Real Madrid Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Arda Güler sakatlıklarla boğuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
İstanbul'da fırtına kapıyı tutan işçiyi böyle savurdu
12:29
"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu
12:24
Ekimde sıcaklık farkı 37,8 derece oldu
12:26
Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü: Nükleer enerjiye muazzam bir dönüş var
12:14
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
12:10
Gazze'de soykırım yapan İsrail 'sınırsız' desteği ABD'den aldı
"Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda 1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlandı
"Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda 1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlandı
FOTO FOKUS
"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu
"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ