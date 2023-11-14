Xabi Alonso'dan Leverkusen'e Real Madrid şartı

Xabi Alonso, Real Madrid'in başına geçecek mi? İspanya ve Almanya'da cevabı merakla beklenen bu soru, yeni bir boyut kazandı.

Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattı. Ancak sözleşmeye eklenen bir madde, 41 yaşındaki teknik adamın gelecek planını da ortaya çıkardı.

Real Madrid'e özel serbest kalma maddesi

Alman basınına göre Alonso, Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi ekletti.

İspanyol devi, Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek isterse bu miktarı ödemek zorunda kalacak.

Sezon sonunda Carlo Ancelotti'nin de sözleşmesinin bitecek olması, İspanyol Teknik adamın Real Madrid'in başına geçme ihtimalini güçlendiriyor.

Leverkusen'in başında 54 maça çıkan Xabi, 33 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. İspanyol hoca, 2,0 4 puan ortalaması tutturdu.

Xabi Alonso yönetiminde sezonunun namağlup iki takımından biri olan Bayer Leverkusen, topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.