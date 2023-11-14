Galatasaray'da Angelino belirsizliği sürüyor

26 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 35 maça çıkan Angelino, 1 gol 12 asistlik katkı vermişti.

26 yaşındaki sol bek, bu sezon ise Galatasaray'ın oynadığı 22 resmi karşılaşmanın 17'sinde forma giydi. İspanyol oyuncu, sarı kırmızılı formayla 1 kez fileleri havalandırırken 1 de asist üretti.

Angelino, yaz transfer döneminde Alman ekibi Leipzig'den 1,5 milyon euro bedelle kiralanmıştı. İspanyol futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

3 maç daha oynarsa opsiyon devereye girecek

26 yaşındaki sol bekin, sarı kırmızılı kulüpte 3 maça daha çıkması durumunda bu opsiyon devreye girecek. Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray yönetimi, Angelino konusundaki düşüncesini henüz netleştirmedi. Sarı kırmızılıların, İspanyol oyuncuyla ilgili kararını devre arasında vereceği öğrenildi.

O zamana dek sol bek arayışlarını da sürdürecek olan yönetim, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakacak.

