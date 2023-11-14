Trabzonspor'da keyifler yerinde

Trabzonspor, milli maçlar için Trendyol Süper Lig'e verilen araya moralli girdi. Bordo mavililerde önce Kadıköy deplasmanındaki Fenerbahçe zaferi, ardından da Tümosan Konyaspor galibiyeti yüzleri güldürdü.

Trabzonspor'da İkinci Abdullah Avcı dönemi bir önceki milli arada başlamış ve başarılı teknik adam bu dönemindeki ilk maçına 9'uncu haftada Corendon Alanyaspor karşısında çıkmıştı.

Avcı ile 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kayıplarıyla zirveyle olan farkı da 9 puana kadar düşürdü.

Trabzonspor bu süreçte 4 maçta 6 kez rakip ağları sarsıp kalesinde ise 3 gol gördü.

Onuachu beğeni topladı

Trabzonspor'da yeni transferlerden Paul Onuachu'nun performansı da büyük beğeni topladı.

Konyaspor maçında jeneriklik bir gol atan ve kaydettiği 2 golle galibiyeti getiren 2.01'lik dev santrfor, takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Nijeryalı oyuncu, bordo mavili formayla çıktığı 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik skor katkısının yanı sıra topsuz oyundaki performansıyla da alınan puanlarda başrol oynadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Pepe takıma uyum sağladı

Trabzonspor'da Nicolas Pepe'nin ilk 11'e dahil olmasıyla gösterdiği performans da taraftarları mutlu ediyor.

İlk iki maçında oyuna sonradan dahil olan ve Fenerbahçe maçıyla ilk 11'e adım atan Fildişi sahilli yıldız, yeteneği ve tecrübesinin yanı sıra kritik anlarda sorumluluk almasıyla da takdir topladı.

Pepe'nin oynama alışkanlığı ve maç kondisyonu kazandıkça performansını daha da üst seviyeye taşıması bekleniyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan Trabzonspor Kulübü'nün eski başkan yardımcılarından 61 yaşındaki Muammer Saka'nın, memleketi Trabzon'da defnedildi.

Azerbaycan'da 12 Kasım'da kalp krizi sonucu vefat eden Saka için İskenderpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski İçişleri Bakanlarından Sebahattin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, eski milli takım teknik direktörlerinden Şenol Güneş, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Saka'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.