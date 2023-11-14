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Spor
TRT SPOR 14.11.2023 13:45

Pendikspor Ivo Vieira ile çıkışa geçti

Siltaş Yapı Pendikspor, Ivo Vieira yönetiminde çıkışa geçti. Ligdeki ilk galibiyetini Portekizli çalıştırıcı ile alan İstanbul ekibi, 4 maçta 9 puan toplayarak düşme hattından çıkmayı başardı.

Pendikspor Ivo Vieira ile çıkışa geçti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Ivo Vieira yönetiminde farklı bir kimliğe büründü.

8. haftadaki EMS Yapı Sivasspor yenilgisinin ardından Osman Özköylü ile yolları ayıran İstanbul ekibi, sonraki süreçte yükselişe geçti.

Kırmızı beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini Ivo Vieira yönetiminde aldı. Portekizli çalıştırıcı ile oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan Siltaş Yapı Pendikspor, düşme hattından da çıkmayı başardı.

İstanbul ekibinin yükselişindeki en önemli katkılardan birini Erencan Yardımcı verdi. 21 yaşındaki forvet, galibiyetle biten 3 maçta rakip fileleri 3 kez sarsmayı başardı.

Tecrübeli savunmacı Welinton da 2 gol ve 1 asistlik performansı ile beğeni topladı. 13 puanı bulunan Ivo Vieira'nın öğrencileri, düşme hattının 3 puan uzağında 15. sırada yer alıyor.

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