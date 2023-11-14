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Spor
DHA 14.11.2023 13:55

Ferhat Arıcan: Paris'te de madalya hedefliyorum

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe Cimnastik Akademisi'nde düzenlenen "Arıcan Yaptı, Sen de Yaparsın" etkinliğinde velilerle buluştu.

Ferhat Arıcan: Paris'te de madalya hedefliyorum
[Fotograf: DHA]

Türkiye'nin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi olup, kendi adıyla anılan iki hareketi bulunan "Olympian" ünvanlı Arıcan, olimpiyat madalyasına giden zorlu yolu velilerle paylaştı.

Ferhat Arıcan: Paris'te de madalya hedefliyorum

"En büyük mutluluk bir çocuğa ilham verebilmek"

Ferhat Arıcan, başarıya giden yolda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.

"Sizler de çocuklarınızın yanında olun. En büyük mutluluk bir çocuğa ilham verebilmek. Başarının temelinde sporcu-aile-eğitim üçlüsünün hatasız çalışması yer alıyor. Buradaki çocukların arasından da şampiyonlar çıkacak. Yeter ki onları doğru destekleyelim."

Ferhat Arıcan: Paris'te de madalya hedefliyorum

"Paris'te de madalya hedefliyorum"

Arıcan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya hedeflediğini sözlerine ekledi.

"2016 Rio'ya katıldım. 2020 Tokyo'da ülkemizin cimnastikteki ilk ve tek madalyasını kazandım. Kariyerimde bir çok ilki yaşayıp, ülkeme yaşattım. Paris'te ise üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk cimnastikçisi olmayı hedefliyorum. Göztepe Cimnastik Akademisi'nde eğitim gören çocuklarımız için böylelikle bir ilham kaynağı daha oluşturacağım."

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