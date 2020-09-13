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Josef de Souza İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
Josef De Souza İstanbul'da...— TRT Spor (@trtspor) September 13, 2020
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlılarla resmi sözleşme imzalayacak.
"İstanbul benim ikinci evim" pic.twitter.com/sjEDBqE5CV
Etiketler: josef de souza Beşiktaş transferSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:18
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