UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu maçta 2 hedefleri olduğunu ifade ederek, "Birincisi elde ettiğimiz avantajla skoru korumak, turu geçmek. İkincisi de çok süre almayan oyuncuların oynaması. Lig maçından farklı 7 oyuncu oynattık bugün. Oyunculara maç ritmi ve form kazandırmak bizim için önemli. Oyuncuların hepsi de istediklerimizi karşıladılar ve gösterdiler ki biz bu takımda herkese güvenebiliriz. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü bizim için" diye konuştu.

"Her zaman maçı yaşıyorum"

Jesus, saha içerisinde oyunculara dokunuşu ile ilgili yöneltilen soruya, "Teknik direktörün işi bu. Her zaman oyuncularına sahada yardım etmeli, pozisyon, disiplin ve davranış anlamında onları her zaman uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Her zaman maçı yaşıyorum, onlara yardım etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Arda Güler'i mücadele içerisinde sürekli uyarması hakkında konuşan Jesus, "Arda biraz hakemlerle fazla konuşuyordu, yardımcı hakemle de. Genç oyuncu olduğu için en çok ona söylememiz, uyarmamız lazım. Yaşı çok genç ama bugün sahadaki eforu çok iyiydi" şeklinde konuştu.

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak"

Öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu dile getiren Jesus, "Sonra da gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Çünkü Fenerbahçe Avrupa kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda.

Her zaman yukarıda olması gerekiyor. Yarışmacı bir takım olduğunu tekrar göstermesi gerekiyor ama bu yavaş yavaş olacak bir şey. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'dayken oynadığım gibi her zaman yukarılarda oynamak olmalı` dedi.

"Henüz rakibimizi detaylı incelemedik"

Jesus, play-off turundaki rakipleri Austria Wien hakkında ise "Henüz rakibimizi detaylı incelemedik, fırsat olmadı. Pazartesi lig maçı var, öncelikli hedefimiz bu maç. Sonra Avrupa'daki rakibimizin hazırlıklarına başlayacağız. Her şey sırasıyla. Ama bugün bu turu geçmek önemliydi. Hiç kaybetmedik. Uzatma dakikalarında Dinamo Kiev'e kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi maçı hariç" ifadelerini kullandı.