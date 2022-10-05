Ülker Stadı'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, riskli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ancak bunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Jorge Jesus: 90 dakika boyunca baskı yaparak oynamak istiyoruz. pic.twitter.com/7nNfh1I0vw — TRT Spor (@trtspor) October 5, 2022

Portekizli teknik adam, sahip oldukları değeri bildiklerini vurguladı.

"Yarınki maçı kazanırsak gruptan çıkmak için önemli bir adım atmış olacağız. İki takım için de önemli bir maç olacak. Larnaca, Kiev'i yendi ve gruptan çıkma yarışında kendilerinin olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz. Taraftarın yardımıyla galip gelmek istiyoruz. Rakibimizin uluslararası kaliteli oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır ama bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışıyoruz."

Jesus, sürekli farklı kadroyla sahaya çıkmanın kendileri için avantaj oluşturduğunu aktardı.

"Rakiplerimiz net stratejimizi bilemiyor. Maç içindeki değişkenliklerle bize strateji üretmekte zorlanıyorlar. Bu da Fenerbahçe için avantajlı bir durum. Lig maçı, Avrupa maçı olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösteririz. Oyuncularımdan maksimum mücadele isterim. Fenerbahçe her zaman böyle oynar. 90 dakika baskı yapan bir oyun istiyoruz. Bu, fiziksel ve taktiksel anlamda iyi olmamızı gerektiriyor."

Jorge Jesus: İki takım için de önemli bir maç olacak. Taraftarımızın desteğiyle maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. pic.twitter.com/Z0ryNDugu9 — TRT Spor (@trtspor) October 5, 2022

68 yaşındaki teknik adam, deplasmanda, evlerindeki kadar gol atamamalarının normal olduğunu dile getirdi.

"Bu durum normal. Her takım deplasmanda oynadığında gol atmakta zorlanabilir. Fenerbahçe için geçerli bir durum değil. Manchester City, Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmak zor oluyor. Bu, futbolun gerçeği. Ligde en çok gol atan takımız, bu da ofansif kalitemizi gösteriyor. İsmail'in Avrupa'da daha fazla oynaması özel bir durum değil. Yapmış olduğumuz rotasyonun sonucu. Kendisine Avrupa maçları daha çok denk geldi. Yarın da böyle olacak, kendisi oynayacak."

İsmail Yüksek: Yolun başında olduğumun farkındayım

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, yolun başında olduğunu ve gelişimi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

İsmail Yüksek: Jesus ile çalıştığımız için şanslıyız. pic.twitter.com/99EzPNenUU — TRT Spor (@trtspor) October 5, 2022

23 yaşındaki futbolcu, çok önemli bir maça çıkacaklarına ve Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil etmenin önemine değindi.

"İlk 2 maçta iyi bir görüntü sergiledik. Yarın da bunu devam ettirerek galibiyet almak ve ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Çok çalışıyorum. Bu yaz sadece 3 gün tatil yaptım, iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Yolun başında olduğumun farkındayım, gelişime açık olduğumu biliyor ve buna mesai harcıyorum. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Umarım sezonun finalini iyi yaparız."

İsmail, takımda çok iyi bir rekabet ortamının bulunduğunu anlattı.

"Bu durum hocamızın başarısı, iyi uyum yakaladık. Birliktelik sağladık, hangi yolda olduğumuzu ve hangi yola gittiğimizi biliyoruz. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, biz de çok şanslıyız. Bana dokunuşları fazla oldu. İlk defa bu mevkide oynuyorum. Oyun anlamında ve topsuz alanda inanılmaz katkı sağlıyor. Kendisinin tecrübesini biliyorum. Onun bana verdiği görevleri en iyi şekilde yaparak kendimi geliştirmek istiyorum. Pes etmeyen bir oyuncuyum. Rekabet hocamızın başarısı. İçeride çok iyi bir arkadaşlık ortamı var."