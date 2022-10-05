Kaptan Doğuş Balbay ile Sırp oyun kurucu Micic, lacivert-beyazlı kulüp ile Bilyoner arasındaki sponsorluk anlaşmasının bir yıl uzatılması dolayısıyla düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doğuş Balbay, Avrupa Ligi'nde son 2 sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlattı.

"Uzun bir maraton. Kızılyıldız mts maçıyla başlıyoruz. Her zaman hedeflerimiz çok yüksek. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Umarım herkes için sağlıklı bir sezon olur. Taraftarlarımızın destekleri bizim için çok önemli. Sahamızdaki her maça onları bekliyorum. Beraberce güzel bir sinerji yaratıp inşallah hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz."

Micic ise çok uzun bir sezon olacağını aktardı.

"Geçen sezon çok önemli başarılar elde ettik. Bunu sürdürmek bizim için çok önemli. Kesinlikle en güçlü ve yetenekli takımlardan biriyiz. Alçak gönüllü olmalıyız. Maç maç düşünerek ve tutkumuzu koruyarak sıkı çalışmaya devam etmeliyiz."