Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ülkesi Portekiz’de bir televizyon kanalına konuk oldu.

Sarı lacivertlilere gelmeden önce çeşitli ülkelerden kendisine ilgi olduğunu belirten deneyimli teknik adam, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan da teklif aldığını söyledi.

Jesus, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeler sonrasında Türkiye’ye gelme kararı aldığını da sözlerine ekledi.

Birincil hedeflerinin Türkiye’de şampiyon olmak olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, kadro yapılanmasında kendisinin bildiği oyuncuları takıma dahil etmek istediğinin altını çizdi.

Defansif orta saha pozisyonu için yönetime William Carvalho ve Arao’nun isimlerini verdiğini açıklayan Jorge Jesus, Brezilyalı Arao’nun takıma katılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

68 yaşındaki çalıştırıcı, Slovacko’yu eleyerek Avrupa Ligi’nde yollarına devam etmek istediklerini de söyledi.