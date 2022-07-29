Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ali Akman Galatasaray'da
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan milli oyuncu Ali Akman'ı bir yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla anlaştı.
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan milli oyuncu Ali Akman'ı bir yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla anlaştı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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