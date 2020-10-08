Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın bütçesi belli oldu. Pandemi nedeniyle 2021 yazına ertelenen oyunlar için yeni yol haritası belirlendi.

Tokyo 2020 Başkanı Yoshiro Mori, konuyla ilgili basın açıklaması düzenledi. "Oyunların maliyetini 30 milyar yen düşürdük" diyen Mori, "tasarruf için çabalamaya devam edeceğiz" ifadesini de kullandı.

Harcamalarda 280 milyon dolarlık kesintiye giden Organizasyon Komitesi, 1 yıllık gecikmenin maliyetinin ise 800 milyon dolar olacağını duyurdu.

Corona virüs salgını başlamadan hesaplanan bütçede, Japon Hükümeti Olimpiyat Oyunları için 12 milyar 600 milyon dolarlık kaynak yaratmıştı.

Sadeleşen Tokyo 2020'nin yeni bütçesi Aralık ayında açıklanacak.

Thomas Bach: Seyircilerin oyunlarda yer alması için çabalıyoruz

Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı Thomas Bach, seyircilerin oyunlarda yer alması için çabaladıklarını belirtti.

Bach, sosyal mesafe kuralları kapsamında tribünlerde kaç sporseverin olacağını söylemenin güç olduğunu da sözlerine ekledi.