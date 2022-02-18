Sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık yüzünden ligde Altay ve Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş maçlarını kaçıran Makedon forvet iyileşti.

Takımla idmanlara başlayan tecrübeli golcünün Galatasaray karşılaşmasında sahaya 11'de çıkacak.

Jahovic'ten gelen iyi haberle rahatlayan sarı-kırmızılılarda stoper Atınç Nukan ve golcü Cherif Ndiaye ise henüz çalışmalara başlayamadı.

Atınç ve Ndiaye büyük ihtimalle Galatasaray maçına yetişemeyecek.

Göztepe'de cezalı sona eren orta saha Nwobodo ve defans Arslanagic de Galatasaray maçında sahada olacak.

Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Atakan ise pazartesi akşamı forma giyemeyecek.

Galatasaray maçının biletleri satışta

Göztepe'de Galatasaray maçının biletleri ise satışa çıktı.

Bilet fiyatları 6. kategori 25, 5. kategori 50, 4. kategori 75, 3. kategori 100, 2. kategori 225 ve 1. kategori 375 TL olarak belirlendi.

Kritik maçta Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurması beklenen taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.