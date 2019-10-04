Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un gollerini 28. 61.,69., ve 90+1. dakikada Adis Jahovic, ile Dk. 34 Mitchell Donald attı. Yukatel Denizlispor'un tek gollünü ise 65. dakikada Hugo Rodallega kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor bu skorla puanını 10 yükseltirken, Yukatel Denizlispor 8 puanda kaldı.

İlk yarının önemli anları

12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Rodallega'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'den döndü.

24. dakikada Acquah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

GOL: 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL: 34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

44. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

47. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanatta topla buluşan Donalt, kale önüne doğru uzun bir pas yaptı. Topa hareketlenen Guilherme istediği gibi vuramayınca gol şansını kaçırdı.

52. dakikada Denizlispor gol için rakip kaleye etkili gelmeye başladı. Misafir takımın ceza alanı dışında başlayan atağında kale önüne atılan topu kaleci Fernolle son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

GOL: 61. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanatta Denizlispor defansı arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fofana, Kaleci Stachowiak’ın faulü ile yere düşünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına ikinci kez geçen Jahovic kendisinin ikinci takımının ise 3’üncü golünü kaydetti. 3-0

GOL: 65. dakikada Denizlispor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega kafa vuruşu ile kaleci Fernolle’nin üzerinde aşırtma yaparak topu ağlarla buluşturdu. 3-1

GOL: 68. dakikada Guilherme orta sahadan aldığı topu sağ kanattan içeri sürdü ve ceza sahasına pas verdi. Jahovic’in kafa ile vurduğu top üst direkten ağlarla buluştu. 4-1

GOL: 90. dakikada Guilherme’nin asisti ile ceza alanında topla buluşan Jahovic, defansı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 5-1

Karşılaşma ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu.

Hakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara.

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Sakıb Aytaç (Dk. 84 Erkan Kaş), Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Mitchell Donald (Dk. 72 Ghaylen Chaaleli), Moryke Fofana (Dk. 73 Buğra Çağıran), Guilherme, Adis Jahovic.

Yukatel Denizlispor: Adam Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Cristian Sapunaru, Zeki Yavru, Radoslaw Murawski, Olcay Şahan, Isaac Sackey (Dk. 46 Ismail Aissati), Hugo Rodallega, Modou Barrow (Dk. 76 Hadi Sacko).

Gol: Dk. 28, 61 (Penaltıdan), 69 ve 90+1 Jahovic, Dk. 34 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 65. Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 27 Cristian Sapunaru, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 61 Radoslav Murawski, Dk. 64 Olcay Şahan, Dk. 76 Adam Stachowiak (Yukatel Denizlispor), Dk. 38 Sakıb Aytaç, Dk. 79 Ghaylen Chaaleli (BtcTurk Yeni Malatyaspor).

Kaynak: TRT SPOR, AA