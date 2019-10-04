Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde heyecan TRT Spor ekranlarına taşınıyor...

Müjdeyi TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından verdi.

Ligin ikinci haftasından itibaren her hafta iki maç canlı yayınla sporseverlerle buluşacak. Parkenin yıldızları TRT aracılığıyla evlerinize konuk olacak.

İkinci haftada Pınar Karşıyaka, pazar günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak..

Haftanın kapanış maçında ise Pazartesi günü Beşiktaş Sompo Sigorta, Anadolu Efes'i ağırlayacak....

Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu mücadele de TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor