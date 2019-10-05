Dünya
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı05 Ekim 2019 Cumartesi 01:42 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 02:05
Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.
Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.
6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Suudi Arabistan kadın futbol ligi