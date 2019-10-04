Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson'dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla'nın çabasına rağmen şutunu atan Ufuk, fileleri havalandırdı: 0-1.

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasını kapan Kruse, ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada top arka direğe sekti. Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in pasıyla Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Chahechouhe, sağ çaprazda yerden sert bir vuruş yaparken, kaleci Altay köşeye giden topu kornere çeldi.

58. dakikada Antalyaspor ikinci golüne yaklaştı. Mukairu'nun ara pasıyla topla buluşan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda, Altay köşeye giden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada konuk ekip sol kanattan korneri paslaşarak kullandı. Chahechouhe ceza sahası dışından şutunu atarken, kaleci Altay'dan seken topa altı pas içinde Mukairu ayak koymak istedi. Havalanan topu Altay iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Fenerbahçe çok etkili geldi. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan yerden ceza sahası içine gönderdiği topa altıpas önünde Zajc gelişine vururken, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç kafa ile topu altıpas önündeki Zajc'a gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleye giden top Vedat Muric'e çarptı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Zajc yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert bir şut attarken, kaleci Boffin köşeye giden topu çeldi ve sonrasında tehlikeyi önledi.

Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 galip tamamladı.

Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de ilk yenilgi

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Bu maç öncesinde sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 30 maça çıkıp 22 galibiyet ve 8 beraberlik gören Yanal, 31. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Son 5 maçta 4 puan kaybı

Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti.

Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi.

Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kaldı. Antalyaspor da puanını 11'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, ligde 8. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Evindeki 15 maçlık seri sona erdi

- Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sahasında ilk lig yenilgisini yaşadı

- Sarı-lacivertli takım, ligde oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybetti

- Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Antalyaspor mağlubiyetiyle Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu mücadele öncesinde taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik almıştı.

Antalyaspor gol sevincinde Isaac'i unutmadı

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Ufuk Akyol gol sevincinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise'yi unutmadı.

Ufuk, gol sevincini yedek kulübesinden aldığı ve üzerinde Isaac'in adının yazılı olduğu forma ile kutladı.

Kaynak: AA