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Spor
AA 21.10.2023 15:25

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet halk sürüşü düzenlendi

İzmir'de Granfondo bisiklet turu öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında halk sürüşü gerçekleştirildi.

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet halk sürüşü düzenlendi
[Fotograf: AA]

Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda farklı yaş gruplarından yaklaşık 750 bisikletlinin katılımıyla başlayan halk sürüşü, 14 kilometrelik etap sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Etkinliğe AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

Kasapoğlu, anlamlı bir sürüş gerçekleştirdiklerini belirtti.

"100 yıllık Cumhuriyet ilelebet payidar olacak. Bu vesileyle bu emaneti bizlere güçlü bir şekilde bırakan ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet halk sürüşü düzenlendi

Kasapoğlu, bisiklet sporunun sağlığın yanı sıra çevre dostu özelliğiyle öne çıktığını dile getirdi.

"Bisikleti yaygın kılma, bisiklet kültürünü daha güçlü olarak inşa etme noktasında önemli adımlar attık. Bu adımları büyüterek, hızlandırarak yolumuza devam ediyoruz. İzmir, bisiklete ilgisi çok yüksek bir şehir. O anlamda gençler olsun, tüm İzmir halkı olsun ayrı bir heyecan duyuyorlar, bunu bir kez daha gördük."

İzmir'in geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir etabına ev sahipliği yaptığını, yarın da Granfondo yarışıyla hareket yaşayacağını aktaran Kasapoğlu, amatör ve profesyonel düzeyde bisiklet kültürünün doyasıya yaşandığına işaret etti.

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet halk sürüşü düzenlendi

Türkiye'nin en büyük amatör yol bisiklet yarışı olarak gösterilen Granfondo serisinin üçüncü etabı, yarın İzmir'de yapılacak.

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