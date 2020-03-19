Edin Visca, ya atıyor ya da attırıyor. Boşnak futbolcu, skor üretemediği maçlarda ise Medipol Başakşehir'in en çok mücadele eden oyuncularının başında geliyor.

Türkiye'de bütün takım taraftarlarının saygısını kazanan 30 yaşındaki sağ kanat, istikrarlı görüntüsüyle göz dolduruyor. 9 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca, Muslera ile birlikte aktif futbolcular arasında ülkemizde en uzun süre oynayan yabancı oyuncu konumunda...

Başarılı futbolcu, turuncu lacivertlilerin son yıllarda şampiyonluk yarışı içinde olmasını sağlayan en önemli isimler arasında yer alıyor. Edin Visca bu sezon ligde 26 maçta 8 gol atıp 12 de asist yaptı.

Deneyimli oyuncu, Avrupa kupalarında da 9 karşılaşmada 6 gol ve 1 asist üretti.

Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 339 maçta 95 gol atarken, 97 de gol pası verdi. Edin Visca böylece, oynadığı maçların yüzde 57'sinde skora etki etti. Bu arada başarılı oyuncu 9 sezon boyunca hiç kırmızı kart görmeyerek, centilmenliğiyle de takdir topladı.

Visca'nın Medipol Başakşehir'le sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek