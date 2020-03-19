Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkanlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ele alındı.

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"Hedefimiz irtifa kaybetmeden çıkabilmek"

Kasapoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sporunun irtifa kaybetmemesi için çalıştıklarını söyledi. Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi konusuna da değindi.

"Gündemimizde pek çok konu var. Amacımız Türk sporunun bugünü ve yarınları. Sorumluluk sahibi olarak federasyonlarımızın da çok daha verimli çalışmaları için bu toplantı kararını aldık. Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğim. İrtifa kaybı olmadan inşallah bu süreci millet olarak her alanda atlattığımız gibi sporda da daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaşma hedefimizle atlatacağız."

[Fotoğraf: İHA]

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya gelen bakan Kasapoğlu, paylaşımın yapıldığı zaman diliminde kendisi de basın mensuplarına bu bu kararı duyurdu.