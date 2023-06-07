İstanbulspor Ümraniyespor'u ağırlıyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, son haftaya 38 puanla 15. sırada girdi.

Sarı-siyahlı takım, 37 puanla 16. basamakta bulunan Bitexen Giresunspor ile kümede kalma mücadelesi veriyor. İstanbulspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde kümede kalacak.

İlk yarının önemli anları

8. dakikada İstanbulspor gole yaklaşan taraf oldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Duhaney bu kez direkt kaleyi düşündü ancak direkten dönen top oyun alanına geri döndü.

11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Lokilo, soldan kale sahasına giren Rroca'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Berke son anda topu kornere tokatladı.

21. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Rroca kullandı. Ceza sahası içindeki Onur Ergün'ün kafayla pasında topla buluşan Emir Kaan Gültekin, göğsüyle düzeltip yakın mesafeden röveşata bir vuruş yaptı. Kaleci Berke gole engel oldu.

Gol - 45. dakikada İstanbulspor karşılaşmada öne geçti. Rroca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Topalli, ceza sahasına girip rakibini çalımladı ve çaprazdan sol ayağıyla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Bilal Gölen

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Onur Ergün, Lokilo, Loshaj, Rroca, Topalli, Emir Kaan Gültekin

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Lenjani, Popov, Yunus Emre Mertoğlu, Mert Yılmaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Batuhan Arıcı, Onur Ayık, Umut Nayir

Gol: Dk. 45 Topalli (İstanbulspor)

