İstanbulspor Konyaspor'u ağırlıyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

5 maçlık yenilgi serisine Adana Demirspor beraberliği ile son veren İstanbulspor, 6 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Oynadığı 19 lig maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan TÜMOSAN Konyaspor ise 18 puanla 18. sırada bulunuyor.

Halil Umut Meler sahalara döndü

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğramasının ardından 1 aylık ara sonrası İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara döndü.

müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

Ülkede infial uyandıran bu saldırının ardından ligde 16. hafta müsabakaları ertelenirken, Faruk Koca tutuklanmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada sağ taraftan Guilherme’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Metehan Mert’in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip kale direğinin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada Ndao’nun pasında sol tarafta topla buluşan Vefa Temel’in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

33. dakikada sağ taraftan Ndao’nun kale önünde yaptığı ortaya Ethemi vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ethemi'nin yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Prip, Oğulcan Ülgün, Moreno, Cikalleshi



Sarı kart: Vefa Temel (İstanbulspor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy