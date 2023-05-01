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Spor
TRT HABER / AA 01.05.2023 19:45

İstanbulspor Giresunspor'u ağırlıyor

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor.

İstanbulspor Giresunspor'u ağırlıyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan İstanbulspor, topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından iç sahada Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan sarı-siyahlı takım, ardından Fenerbahçe deplasmanından da 3-3'lük beraberlikle ayrılarak 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Konuk ekip Bitexen Giresunspor da İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Yeşil beyazlılar, son 14 maçta sadece Demir Grup Sivasspor'u yenebildi.

27 puanı bulunan Bitexen Giresunspor, kazanarak rakibini geçmenin planlarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bitexen Giresunspor 3-2 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

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