Mehmet Büyükekşi: Hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmeyiz

Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübünün Tandoğan'daki altyapı tesislerini ziyaret etti.

Türk futbolunda altyapının gelişimi konusundaki çalışmaların görüşüldüğü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükekşi, Akademi Projesi'ni çok önemsediklerini vurguladı.

Büyükekşi, bu zamana kadar birçok takımı ziyaret ettiklerini belirtti.

"Akademi Projesi'nde Double Pass ile yaptığımız bir anlaşmamız var. Altyapının teknik direktörü Ümit (Turmuş) hocam bize çok güzel bir sunum yaptı, memnuniyetle karşıladım. Bizim TFF olarak düşündüğümüz şeylerle yüzde 95 uyuşuyor. Bütün kulüplerimizi, Ankaragücü Başkanımızın nezdinde aynı şekilde bu çalışmaları yapmaya davet ediyorum. Türk futbolunun günlük sorunları var ama bu günlük sorularla kendimizi çok meşgul edince, orta ve uzun vadesini kaybediyoruz. Biliyorsunuz 10 yıllık (2023-2033) strateji planı çalışıyoruz. Dünyada binden fazla kulüple çalışmış Double Pass ile bir proje başlattık. Şu an özellikle Süper Lig'deki takımlarımızın önce başındaki teknik sorumluları, daha sonra 6-19 yaş arası her takımdan 10 antrenörü eğiteceğiz. Bunların bütün ücretlerini TFF ödeyecek. Burada iki önemli konu var; birincisi tesis, ikincisi insan kaynağı. Tesis konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın Türk futboluna çok büyük desteği oldu. Bundan sonra yapılacak akademi tesislerinde bu bütçeden faydalanabilecek. Bu da Türk futboluna büyük bir katkı sağlayacak. İnşallah önümüzdeki 1 yıllık dönemde antrenörlerin eğitimi olacak. Daha sonra da bir taraftan akademilerin denetimi olacak. Türk futbolu açısından aynı eğitimi görmüş öğrencileri, Türk futboluna kazandırmak adına bir çalışma olacak."

"Bütün takımlarımıza eşit mesafedeyiz"

Büyükekşi, ekonomik olarak kulüplerin sorun yaşadığına işaret etti.

"Kulüplerimizin bu sorunu yaşamaması için kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Kendi insan kaynağımıza, özellikle 6-19 yaş arası yaklaşık 18-19 milyonluk nüfus var. Bu nüfus birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla. Biz, bütün takımlarımıza eşit mesafedeyiz. Gerek dört büyük kulübümüz gerekse Anadolu kulüplerimiz olsun bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Hepsinin aynı şekilde gelişimini arzu ediyoruz, aynı şekilde ligde mücadele etmesini istiyoruz. Bugünkü ziyaretimiz de onun bir parçası."

Kulüplerin TFF'ye ziyaretleri

Büyükeşi, kulüp başkanlarının TFF'ye yaptığı ziyaretlerine ilişkin de konuştu.

"Bütün kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine, teknik direktörlerine, futbolculara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten ligin süresi çok kısaldı. Bundan sonra gerek şampiyon olacak gerekse küme düşecek veya düşmeyecek takımların mücadelesi var. O yüzden hepimizin çok dikkatli olması lazım. TFF'ye ziyaretlerin hiçbir olumlu veya olumsuz bizim açımızdan bir katkısı yok. Biz hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerimizin, MHK'nin de etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Onun için bunlar nafile, herkes çıkıp en güzel şekilde futbolunu oynasın. Herkes kendi evinin önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur. Biz de kulüpler olarak aynı şeyin yapılmasını arzu ediyoruz. Dün hocamızın biri, 'Futbolcu tabii ki hata yapabilir.' dedi. Futbolcu bir hata yapıyor gol oluyor, hakem bir hata yapıyor veya yapabiliyor. Önemli olan iyi niyet. Mutlaka insanoğlu hata yapabilir. İyi niyetli olması önemli. Yönetime geleli 10 ay oldu, çok kısa bir süre. Zamana ihtiyaç var. Hakem akademisi kurduk, bunun da devreye girmesi... Bunlar 3 ayda, 10 ayda olacak işler değil. Herkesin biraz daha sabırlı, hoşgörülü olması lazım. Özellikle bunu rica ediyorum. Türkiye'de futbol sadece bu şekilde konuşmalarla bir yere gitmez. Önemli olan futbolun marka değerini yükseltebilmek. Onun için de hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli olursak futbolumuzun marka değerini daha yukarılara çıkarabiliriz. Ümit hocanın sunumunda bir anekdot vardı. Barcelona Başkanı Laporta diyor ki 'Biz oyuncuyu yetiştiririz, altın top ödülünü alır. Real Madrid ise onları transfer eder.' Türkiye futbolu için ana hedefin bu olması lazım, bizim oyuncu yetiştirmemiz lazım. Türk futbolcu havuzunu genişletmemiz lazım."

Kadın futbolu gelişiyor

Muş'ta, "Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin" diye kurulan ve şampiyon olan takımı da kutlayan Büyükekşi, kadın futbolunu önemsediklerini söyledi.

Büyükekşi, kadın futbolunu şube olarak ayırdıklarına dikkat çekti.

"Önümüzdeki yıllarda daha güzel şeylerin olacağına inanıyoruz. Dünyada her geçen gün kadın futbolu çok daha yüksek yerlere geliyor. Doğuda çocuk yaşta gelin olma olayı geçtiğimiz günlerde hep gündemdeydi. Kızlarımızın okula gitmesi, iyi eğitilmesi son derece önemli. Ben de şampiyon olan kulübü, başkanını tebrik ediyorum. TFF olarak destek vermek için önümüzdeki günlerde ziyarete gidebiliriz veya onlar ziyaret edebilir. Konu daha çok yeni, gündemimize alacağız."

Faruk Koca: Futbolun marka değerini artıracak her adımı destekliyoruz

Ziyaretlerinden ötürü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür eden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, futbolun paydaşlarının harekete geçirilmeden futbolun kalitesinin ve marka değerinin artırılamayacağını söyledi.

Koca, bunun için de akademilerin gelişiminin olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

"Federasyon başkanının bizatihi kendisinin ve ekibinin ziyaret etmesini, Anadolu'daki futbol potansiyelinin harekete geçirilmesi anlamında önemli bir destek olarak görüyoruz. Tabii ki problemler var. Futbolun problemleri çok fazla. Problemleri konuşmak ayrı bir şey, problemler üzerinden konuşarak manipülasyon yapmak ayrı bir şey. Etik değerler çerçevesinde futbolun marka değerini geliştirmemiz lazım. Futbolun marka değerini artıracak her adımı Ankaragücü olarak destekliyoruz. Dayanışarak, birbirimize destek olarak bu mümkün olacaktır. Futbolcu transferleri yaparak hayat devam etmez. 20-30 yıldır çok pahalı futbolcu transferleri yapıyoruz ama marka değerimiz düşüyor. Burada bir sorun var. Bu sorunu doğru değerlendirip, kendi değerlerimizi ortaya çıkartmamız lazım. Diğer kulüpler olmasa dört büyük kulübün de anlamı olmayacak. Birbirimizi besleyerek, birbirimize katkı sağlayarak, tatlı bir rekabet içinde bunun gelişimini sağlayabiliriz."

Koca, hakem kararları konusunda da konuştu.

"Biz insanız, insan hata ile var olan bir varlık. Asıl olan hatanın görülüp, düzeltme trendine gitmesi. Futbolun federasyonunu ve ilgili kurullarını dağıtmadan o hataları düzeltme yolunda olmamız lazım. Trendin doğru gitmesi lazım. Biz Ankaragücü olarak geçmişte yapılan hataları görüyoruz ve doğru bir yolda ilerlediğimize inanıyoruz. Eleştirilere açık olacağız, yapıcı eleştirileri düzeltme yoluna gideceğiz."