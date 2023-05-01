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Spor
TRT SPOR 01.05.2023 17:06

Galatasaray'da savunma alarm veriyor

Galatasaray, son maçlarda savunmada sıkıntı yaşıyor. Sarı kırmızılılar, son iki lig maçında kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray'da savunma alarm veriyor

Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Sarı kırmızılılar, son haftalarda yediği gollerle zirve yarışında kritik puanlar kaybetti.

Okan Buruk'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kalesinde toplam 6 gol gördü.

Bunların 2'sinin geriden oyun kurarken kaybedilen toplardan sonra gelmesi dikkat çekti. Sarı kırmızılı ekip, bu iki karşılaşmada 5 puan kaybetti.

Galatasaray, sezon başından bu yana oynadığı 30 maçta ise 26 gol yedi. Sarı kırmızılılar, bu alanda ligin en başarılı takımı durumunda.

Buna rağmen teknik heyet son iki maçtaki performansın ardından futbolculara takım savunması konusunda uyarılarda bulunacak.
 

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