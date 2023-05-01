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Spor
TRT SPOR 01.05.2023 17:00

Jorge Jesus kupada rotasyona gidecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, kadroda değişikliğe gidecek.

Jorge Jesus kupada rotasyona gidecek
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına çevirdi.

Sarı lacivertliler, hafta sonunda ligde yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek rövanşa avantajlı çıkmayı istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, bu mücadelede rotasyon yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de kalede İrfan Can Eğribayat olacak. Savunmanın ortasında Serdar Aziz ve Samet'in görev yapması bekleniyor.

Sol bekte Jayden Oosterwolde, sağ bekte ise Osayi-Samuel şans bulacak.

Arda Güler'i dinlendirmeyi düşünen Jorge Jesus, sağ kanatta Emre Mor'u, sol kanatta ise Rossi'yi oynatacak. Orta alanın ortasında Mert Hakan ve Crespo forma giyecek.

Fenerbahçe'de hücum hattında ise büyük rekabet yaşanıyor. Sakatlıklarını atlatan Michy Batshuayi ve Joshua King, Jaoa Pedro ve Serdar Dursun'a oranla 11'de yer alması bekleniyor.

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