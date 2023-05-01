12 Dev Adam'ın Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen kura çekimine 2. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nda Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile eşleşti.

Elemelerde A Grubu Estonya, B Grubu Polonya, C ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da yapılacak.

Kura çekimin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Çekya, Makedonya, İsrail, Estonya

B Grubu: Portekiz, Polonya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, İzlanda

D Grubu: Hollanda, Hırvatistan, Belçika, İsveç

Statü

Avrupa'da olimpiyat ön elemeleri iki ayrı turnuvadan oluşacak.

Avrupa'dan 16 ülke iki ayrı turnuvaya yerleştirilirken, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke ise iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Avrupa'dan Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsveç, İzlanda, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ukrayna katılacak.

Olimpiyat elemelerinde 24 takım yer alacak. Eleme turnuvalarında mücadele edecek 24 takım, altışar takımlı 4 ayrı turnuvaya dağılacak. Her turnuvanın kazananı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanacak.

Olimpiyat oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.