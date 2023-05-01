Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.05.2023 15:03

Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor, teknoloji, bilim, endüstri, sanayi ve ekonomi alanında büyüyen bir Türkiye olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST'i ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının standında açıklamada bulunan Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda büyük bir gelişim içinde olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: AA

"Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir manzara var"

Bakan Kasapoğlu, ilk 4 günde yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'in çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir manzara var. Yüz binlerce genç ve yüz binlerce ziyaretçiyle Türkiye'nin gurur tablosu var. Bu, gençlerimizin, milletimizin teknolojiye olan yakınlığını gösteriyor. Havada, karada, denizde, nerede olursa olsun gururumuz olan araçlarımız var. Hem bugünlerimizin hem de yarınlarımızın nasıl güçlü olduğunun göstergesi. Buradaki ilgi, gençlerimizin enerjisi ve inancı en büyük umudumuz."

Fotoğraf: AA

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

"Burada sergilenen birbirinden eşsiz çalışmalar, bir alın terinin, inancın ürünü. Tüm yarışmacı gençlere ve katılımcılara gayretleri için teşekkür ediyorum. T3 Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak böylesine büyük bir çalışmanın, gurur verici bir tablonun bir parçası olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum."

Fotoğraf: AA

Türk sporu 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını aktardı.

"Son olarak Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerimiz bize büyük bir mutluluk yaşattı. Halterde, güreşte, boksta, yüzmede, her branşta gümbür gümbür gelen bir Türk sporu var. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bunu en büyük başarılarla yaşadık. Şimdi Paris 2024 geliyor. Orada da her branşta iddiasıyla başarısıyla gurur verecek bir sporcu kafilesi geliyor. Tüm sporcularımıza selamlar gönderiyorum. Bir yanda spor, diğer yanda teknoloji ve bilim, diğer yanda endüstri, sanayi ve ekonomi alanında yürüyen, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye var."

Fotoğraf: AA

TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yerli ve milli teknoloji ürünlerini inceledi.

ETİKETLER
Mehmet Muharrem Kasapoğlu Teknofest Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sıradaki Haber
VakıfBank-Guidetti kupa kazanma geleneğini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Berlin'de başörtülü Müslüman bir kadının saldırıya uğradığı ortaya çıktı
16:03
Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı
16:22
Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı
16:50
Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu
15:37
Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledik
16:50
Milli kanatlardan gövde gösterisi
MİT'in, dün Suriye'de etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde liderinin bulunduğu bina
MİT'in, dün Suriye'de etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde liderinin bulunduğu bina
FOTO FOKUS
MİT'in Suriye'deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu
MİT'in Suriye'deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ