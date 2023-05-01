Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST'i ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının standında açıklamada bulunan Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda büyük bir gelişim içinde olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir manzara var"

Bakan Kasapoğlu, ilk 4 günde yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'in çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir manzara var. Yüz binlerce genç ve yüz binlerce ziyaretçiyle Türkiye'nin gurur tablosu var. Bu, gençlerimizin, milletimizin teknolojiye olan yakınlığını gösteriyor. Havada, karada, denizde, nerede olursa olsun gururumuz olan araçlarımız var. Hem bugünlerimizin hem de yarınlarımızın nasıl güçlü olduğunun göstergesi. Buradaki ilgi, gençlerimizin enerjisi ve inancı en büyük umudumuz."

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

"Burada sergilenen birbirinden eşsiz çalışmalar, bir alın terinin, inancın ürünü. Tüm yarışmacı gençlere ve katılımcılara gayretleri için teşekkür ediyorum. T3 Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak böylesine büyük bir çalışmanın, gurur verici bir tablonun bir parçası olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum."

Türk sporu 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını aktardı.

"Son olarak Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerimiz bize büyük bir mutluluk yaşattı. Halterde, güreşte, boksta, yüzmede, her branşta gümbür gümbür gelen bir Türk sporu var. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bunu en büyük başarılarla yaşadık. Şimdi Paris 2024 geliyor. Orada da her branşta iddiasıyla başarısıyla gurur verecek bir sporcu kafilesi geliyor. Tüm sporcularımıza selamlar gönderiyorum. Bir yanda spor, diğer yanda teknoloji ve bilim, diğer yanda endüstri, sanayi ve ekonomi alanında yürüyen, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye var."

TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yerli ve milli teknoloji ürünlerini inceledi.