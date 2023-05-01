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Spor
AA 01.05.2023 14:57

Profesyonel boksör Seren Ay Çetin dünya 1 numarasıyla karşılaşacak

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, WBC World Final kemeri eliminatör şampiyonluğu maçında İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina'yı yenerek Meksikalı dünya 1 numarası Yulihan Luna ile karşılaşmaya hak kazandı.

Profesyonel boksör Seren Ay Çetin dünya 1 numarasıyla karşılaşacak
[Fotograf: DHA]

Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen, saat 19.00'da başlayıp saat 03.00'te sona eren boks gecesinde Seren Ay Çetin turnuvanın son maçında ringe çıktı.

Üç Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol boksör Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele eden başarılı boksör, rakibini 10 raunt sonunda hakem puanlarıyla yenmeyi başardı.

WBC Silver Gold kemerini koruyan Çetin, dünyanın bir numarası olmak için önemli bir engeli aşarak Meksikalı dünya 1 numarası Yulihan Luna ile karşılaşmaya hak kazandı.

Fotoğraf: DHA

"Muhteşem bir gece oldu"

Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"Rakibimi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Ama küstü gitti. Keşke böyle olmasaydı. Hareketi sporcuya yakışmadı ama heyecanına veriyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Göğücü'ye çok teşekkür ediyorum, muhteşem bir gece oldu. En iyi gecelerimden biriydi diyebilirim. Buraya gelen ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 'Seren Ay' diye bağıran herkesin sesine sağlık. Çalıştık ve zafer bizim oldu."

Fotoğraf: DHA

Çetin, müsabaka anında dişliğine saç girmesiyle ilgili de konuştu.

"O beni inanılmaz rahatsız etti, midemi bulandırdı. Odağımı biraz dağıttı. Ama olsun, bu tür aksilikler benim başıma geliyor, alıştım. İki maç önce de kaşım açılmıştı. Sonuç olarak güzel bir başarı elde ettik."

Dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkacağını hatırlatan Çetin, "Sıradaki hedefimiz ve maceramız da bu. Birkaç gün dinlendikten sonra da bu maça hazırlanmaya başlayacağız." görüşünü sundu.

Arda Avcı ve Emre Karaçeper

Profesyonel boksör Arda Avcı da kariyerinde 25 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile WBC Asya şampiyonluk maçına çıktı. Rakibini ilk rauntta nakavtla yenen Avcı, WBC Asya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Emer Karaçeper ise rakibini yenerek Ortadoğu kemerinin sahibi oldu.

Fotoğraf: DHA

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

Organizasyona ev sahipliği yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sporun başkenti olan Sancaktepe'de böyle güzel müsabakaları ağırlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporcularımızın hepsini tebrik ediyorum. İnşallah ev sahipliğimizden memnun kalmışsınızdır, yine bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de güzel bir boks gecesi yaşandığını ifade etti.

"Saat çok geç olmasına rağmen hepimizin heyecanı devam etti. Seren Ay'ı da rakibini de tebrik ediyorum. Seyirci ve saha avantajını da iyi kullandık. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Altın kemer maçında da inşallah birlikte oluruz. Daha fazla mutlu olmak için daha çok çalışacağız."

Fotoğraf: DHA

WBC'den depremzedelere 20 bin dolar

Gecenin sonunda Dünya Boks Konseyi (WBC), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere 20 bin dolar bağışladı. WBC Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina, çeki boks promotör Serdar Avcı'ya taktim etti.

Türkiye'de profesyonel boks federasyonunu kuran ve birbirinden önemli şampiyonalara imza atan Serdar Avcı ise WBC yönetimine deprem bölgesine yaptıkları yardım için teşekkür etti.

Avcı, gecede Türkiye'yi temsil eden ve önemli kemerler kazanan sporculara da tebriklerini iletti.

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